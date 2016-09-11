06:17 | АВТО / МОТО — Автоспорт

"Барселона" повторила собственный антирекорд в матче с "Алавесом"

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"Барселона" в матче 3-го тура чемпионата Испании уступила дома "Алавесу" – 1:2. При этом каталонцы нанесли лишь два удара в створ ворот соперника. Это стало повторением клубного антирекорда в домашних матчах Ла Лиги. Последний раз подобное случалось с сине-гранатовыми в 2012 году, когда они сыграли на "Ноу Камп" вничью с "Реалом" (2:2).

А новичку элитного дивизиона "Барселона" дома, находясь в ранге действующего чемпиона, не проигрывала с 2010 года. Тогда каталонцы уступили "Эркулесу" (0:2).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

А что теперь Барса выступает в автогонках?

07:29

zverg

Это все замечательно. Но почему эта новость попала в раздел Автоспорта?

07:07

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