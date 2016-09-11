"Барселона" повторила собственный антирекорд в матче с "Алавесом"

"Барселона" в матче 3-го тура чемпионата Испании уступила дома "Алавесу" – 1:2. При этом каталонцы нанесли лишь два удара в створ ворот соперника. Это стало повторением клубного антирекорда в домашних матчах Ла Лиги. Последний раз подобное случалось с сине-гранатовыми в 2012 году, когда они сыграли на "Ноу Камп" вничью с "Реалом" (2:2).

А новичку элитного дивизиона "Барселона" дома, находясь в ранге действующего чемпиона, не проигрывала с 2010 года. Тогда каталонцы уступили "Эркулесу" (0:2).