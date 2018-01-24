Айрат Мардеев: "Такого сложного "Дакара" в моей карьере еще не было"

Пилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев, занявший третье место в "Дакаре-2018", похвалил организаторов ралли. Также он отметил, что соревнования вернулись на прежний высокий уровень.

– "Дакар" был очень непростым, организаторы постарались сделать юбилейное ралли таким, чтобы оно запомнилось всем, – цитирует "Р-Спорт" Мардеева. – И это удалось, огромное им спасибо. В последние годы многие упрекали их в том, что в гонке есть только ровные и извилистые трассы. А в этом году не было ни одного простого спецучастка. Было очень много песков, бездорожья, навигации – "Дакар" вернулся к своим истокам. И стал таким, каким и должен быть – настоящим, реальным и сложным.

Это мой девятый "Дакар", но такого сложного еще не было, с такой тяжелой трассой и высокой конкуренцией. В последние дни мы садились в машины утром и приезжали глубокой ночью, что тоже выбивало из сил. Было сложно восстановиться и на следующий старт все приезжали сонные и уставшие.

Отметим, что победителем "Дакара-2018" в классе грузовиков стал представитель российской команды Эдуард Николаев. Гонка проходила 6-20 января по территории Перу, Боливии и Аргентины.