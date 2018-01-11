Алехандро Агаг: "Лет через 20, 30 или 40 "Формула-Е" останется единственной гоночной серией"

Глава "Формулы-Е" Алехандро Агаг считает, что через десятки лет эта серия останется единственной в мире. По его словам, рост интереса крупных автопроизводителей только подтверждает это.

– Думаю, что "Формула-Е" достигнет огромного масштаба, – цитирует ESPN Агага. – Лет через 20, 30 или 40 мы останемся единственной гоночной серией. Конечно, другие могут остаться, но "Формула-Е" станет главной серией, потому что весь мир будет на электромобилях. Если это окажется не так, то у нас возникнут проблемы. Мы уже сейчас превзошли свои же ожидания. Об этом говорят и спонсорские контракты, о которых нельзя было мечтать на заре серии.