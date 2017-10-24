Академия "Феррари" заключила соглашение с 18-летним российским пилотом

Победитель этапов Еврокубка "Формулы-Рено 2.0", пилот молодежной программы SMP Racing россиянин Роберт Шварцман стал членом гоночной академии "Феррари". По словам основателя и руководителя программы SMP Racing Бориса Ротенберга, Шварцман – "один из перспективных пилотов".

– Важно, что итальянская академия проявила интерес к пилоту нашей программы. Он талантливый гонщик, – приводит ТАСС слова Ротенберга, – они увидели в нем потенциал, поэтому было принято совместное решение об обучении Шварцмана в итальянской академии. Российские пилоты востребованы за рубежом, и для нас это небольшая победа.

Нашему пилоту предстоит серьезная и большая работа, много испытаний. Ему предстоит научиться быть спортсменом. Рядом будут не только участники и друзья по академии, но и будущие соперники. В "Формуле-1" места мало, чтобы туда попасть, необходимо серьезно потрудиться.

– Обучение по программе итальянской гоночной академии "Феррари" – это прекрасная возможность выйти на более высокий уровень, – сказал Шварцман. – Я сделаю все от меня зависящее. Уверен, что результат можно будет уже увидеть в 2018 году. Моя цель одна – победить.

Российский гонщик пройдет обучение по специальной программе подготовки пилотов, будет принимать участие в тренировках и мероприятиях академии. Конечная цель – развитие пилота и подготовка к выступлению в "Формуле-1". Программа рассчитана на несколько лет. Шварцман стал первым россиянином, приглашенным в академию.