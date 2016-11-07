11:02 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Тхэквондо

Вадим Иванов: "Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России"

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Главный тренер сборной России Вадим Иванов будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Главный тренер национальной команды будет утвержден на тренерском совете Союза тхэквондо России, который состоится в Москве 13 ноября.

– Я буду выдвигать кандидатуру на должность главного тренера сборной России, – приводит "Р-Спорт" слова Иванова. – Будет ли баллотироваться кто-то еще из специалистов? Информация об этом у меня есть, но мне было бы некорректно ее называть. Потому что кандидатуры на пост будут выдвигаться на тренерском совете.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские тхэквондисты завоевали одну медаль – серебряным призером олимпийского турнира в весовой категории до 68 килограммов стал Алексей Денисенко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161107/1111938638.html

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