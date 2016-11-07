Вадим Иванов: "Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России"

Главный тренер сборной России Вадим Иванов будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Главный тренер национальной команды будет утвержден на тренерском совете Союза тхэквондо России, который состоится в Москве 13 ноября.

– Я буду выдвигать кандидатуру на должность главного тренера сборной России, – приводит "Р-Спорт" слова Иванова. – Будет ли баллотироваться кто-то еще из специалистов? Информация об этом у меня есть, но мне было бы некорректно ее называть. Потому что кандидатуры на пост будут выдвигаться на тренерском совете.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российские тхэквондисты завоевали одну медаль – серебряным призером олимпийского турнира в весовой категории до 68 килограммов стал Алексей Денисенко.