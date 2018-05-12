Храмцов - чемпион Европы в весе до 80 кг

Россиянин Максим Храмцов завоевал золото на чемпионате Европы в Казани по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.



В финальном поединке 20-летний российский спортсмен победил Аарона Кука из Молдавии. Обладателями бронзовых наград стали Милад Беиги из Азербайджана и Ричард Андре Ордеманн из Норвегии. Соотечественница Храмцова Полина Хан стала бронзовым призером в весовой категории до 67 кг.

Отметим, что Храмцов впервые в карьере стал чемпионом Европы. В 2017 году он завоевал золото чемпионата мира.

Чемпионат Европы завершится 13 мая.