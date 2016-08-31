Алексей Денисенко: "В Рио я был спокойнее, чем до этого в Лондоне"

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Алексей Денисенко отметил , что справиться с психологическим давлением на Играх ему помогла работа с психологами. Также Денисенко рассказал о своих романтических отношениях с членом сборной России по дзюдо, участницей Олимпийских игр-2016 Анастасией Барышниковой.

– Это моя вторая поездка на Олимпиаду. В Лондоне я переживал больше, чем в Рио, – отметил Денисенко. – В этот раз мы работали с психологами, и я был готов превосходно, несмотря на весь этот допинговый скандал вокруг России. Меня предупреждали, что допинг-офицеры будут все время дергать меня и придется постоянно сдавать анализы.

Серебро в Рио не хуже бронзы в Лондоне. В 2012 году я дрался за медаль, бронзовую, а в Рио я проиграл в финале, и это оставило осадок проигрыша.

Мы с Анастасией Барышниковой встречаемся уже более 10 месяцев. У нас открытые отношения. Мы ничего ни от кого не скрываем. Она меня безумно вдохновляет.

Старший тренер мужской сборной России по тхэквондо и личный тренер Денисенко Станислав Хан отметил, что соперника по финалу на Играх в Рио они недооценили.

– Если сравнивать две Олимпиады, то перед Лондоном у меня был один спортсмен – Денисенко, на которого никто тогда не ставил. Перед Рио я возглавил мужскую сборную, и под моим руководством оказалось уже 16 спортсменов. Тем не менее Алексей Денисенко смог продемонстрировать прекрасный результат. Что касается его финального поединка, мы недооценили иорданца Ахмада Абугауша. Рассматривали многих, но на него конкретно не ставили. Не думали, что он дойдет до финала. Это была наша ошибка. (Сергей ФИШ)