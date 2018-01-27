Сумоист из Грузии Тотиносин стал третьим европейцем, выигравшим Кубок императора

Грузин Тотиносин (настоящее имя – Леван Горгадзе) досрочно выиграл Кубок императора. Он стал третьим европейцем в истории сумо, которому удавалось это сделать. Ранее завоевать высший трофей в сумо удавалось Котоосю из Болгарии в 2008 году и Баруто из Эстонии в 2012-м.
– Я не думал о том, что сегодня решающая схватка. Это было бы для меня только дополнительным стрессом. Я думал только о том, чтобы показать то, что я умею, свое сумо. Я очень рад, – цитирует Тотиносина NHK.
nio16
Не надо японский с английским путать. Tochinoshin в английском написании, в японском произношении будет таки Тотиносин, но в зависимости, от того как вы воспринимаете на слух произношении людей.
20:58
GiantTemo
Правильно Точиношин, а не Тотиносин. Ладно, ш в русском почему-то часто переводится как с, а дж как дз что вызвано с проблемами восприятия на слух в XIX веке (правильные формы Хирошима, Фукушима, Фуджи и т.д.), но каким образом ч превратилось в т, я понять не могу. Да и имена перевирать не очень-то правильно. Ведь это же не уже исторический принятый вариант.
15:43