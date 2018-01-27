Сумоист из Грузии Тотиносин стал третьим европейцем, выигравшим Кубок императора

Грузин Тотиносин (настоящее имя – Леван Горгадзе) досрочно выиграл Кубок императора. Он стал третьим европейцем в истории сумо, которому удавалось это сделать. Ранее завоевать высший трофей в сумо удавалось Котоосю из Болгарии в 2008 году и Баруто из Эстонии в 2012-м.

– Я не думал о том, что сегодня решающая схватка. Это было бы для меня только дополнительным стрессом. Я думал только о том, чтобы показать то, что я умею, свое сумо. Я очень рад, – цитирует Тотиносина NHK.