Премьер-министр Грузии поздравил Тотиносина с победой в Кубке императора

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил 31-летнего Тотиносина (настоящее имя - Леван Горгадзе) с победой на Кубке императора в Японии.
- Сердечно поздравляю Левана и всю Грузию с этой блестящей победой. Леван - первый грузин и третий европеец, сумевший победить на Кубке императора. Поздравляю тебя, Леван, ты достойный человек, - приводит ТАСС слова Квирикашвили.
Грузин Тотиносин досрочно выиграл в субботу турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удалось это сделать.
nio16
Поздравления Тотиносину! Но 31 год ему исполнится только 13 октября 2018 года.
21:00