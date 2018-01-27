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Премьер-министр Грузии поздравил Тотиносина с победой в Кубке императора

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил 31-летнего Тотиносина (настоящее имя - Леван Горгадзе) с победой на Кубке императора в Японии.

- Сердечно поздравляю Левана и всю Грузию с этой блестящей победой. Леван - первый грузин и третий европеец, сумевший победить на Кубке императора. Поздравляю тебя, Леван, ты достойный человек, - приводит ТАСС слова Квирикашвили.

Грузин Тотиносин досрочно выиграл в субботу турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удалось это сделать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4908118

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nio16

Поздравления Тотиносину! Но 31 год ему исполнится только 13 октября 2018 года.

21:00