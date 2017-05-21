Вячеслав Михайлин: "Рад, что продолжил победную серию, победив на чемпионате Европы"

Российский самбист Вячеслав Михайлин одержал очередную победу на крупном международном старте, став победителем чемпионата Европы в Минске. Борец подчеркнул: он доволен, что не сдает своих позиций, вновь завоевав золото для себя и своей школы "Самбо-70".

Михайлин отметил, что рассчитывал в финале чемпионата Европы побороться с трехкратным чемпионом мира белорусом Андреем Казусенком.

– Эта победа продолжает мою победную серию, сначала я выиграл два чемпионата Европы, потом два чемпионата мира, теперь снова чемпионат Европы – для себя и для моей школы "Самбо-70", – приводит ТАСС слова Михайлина. – Хотя скрывать не буду, мне жаль, что на национальном чемпионате мне не удалось пробиться на главный старт – ноябрьский чемпионат мира в Сочи. Но в этот раз сильнее оказался Альсим Черноскулов, значит он был лучше готов.

Признаюсь, видел финал именно с Казусенком, настраивался на борьбу с ним, но сложилось, как сложилось. С молдаванином Денисом Тачий, обыгравшим белоруса на пути к финалу, боролся впервые. Готовился серьезно, бороться было непросто, но к второй половине схватки рисунок борьбы начал вырисовываться, и я выполнил задуманное.