Василий Шестаков: "Включение самбо в программу Азиатских игр - правильное решение"

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поддержал решение Олимпийского совета Азии включить его вид спорта в программу Азиатких игр. Самбо будет представлено на Азиатских играх в 2018 году.

- Насколько нам известно, в качестве вариантов рассматривались другие боевые искусства, включая тайский бокс, - цитирует Inside the Games Шестакова. - Поэтому мы рады, что оргкомитет принял решение в нашу пользу. Мы считаем, что они поступили верно, и уверены, что не разочаруем Олимпийский совет Азии.

Мы будем следить за тем, чтобы наши турниры продолжали проводиться на высоком уровне.