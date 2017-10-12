В Москве стартовал 4-й чемпионат МВД по боевому самбо

В Центре спорта и образования "Самбо-70" стартовал 4-й Лично-командный чемпионат МВД РФ по боевому самбо среди территориальных подразделений органов внутренних дел, сообщает официальный сайт министерства. В состязаниях принимают участие более 300 сотрудников полиции из 46 регионов страны.

В церемонии открытия приняли участие начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко, помощник Министра внутренних дел РФ полковник полиции Ирина Волк, заместитель начальника ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, начальник УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве, руководитель федерации боевого самбо ГУ МВД России по Москве полковник полиции Шамиль Сибанов, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев. В числе гостей мероприятий были трехкратная чемпионка мира по самбо Яна Костенко, двукратные чемпионы мира Вячеслав Михайлин и Никита Клецков, обладатель Кубка мира по самбо Дмитрий Клецков и серебряные призеры чемпионата мира Сергей Рябов, Илья Кокович, бронзовый призер чемпионата мира Саян Хертек и другие именитые спортсмены.

Старт состязаниям дал начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко.

Победители первого дня соревнований: Владимир Ламанов (УМВД России по Рязанской области) – в весовой категории 52 кг, Рустам Конзошев (УМВД России по Вологодской области) – 57 кг, Рашад Мурадов (МВД по Республике Башкортостан) – 68 кг и Мурад Керимов (ГУ МВД России по Москве) – 82 кг. Им, а также серебряным и бронзовым призерам чемпионата, вручены медали и ценные подарки.