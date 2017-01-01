СК возбудил дело по факту нападения на Мирзаева

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения троих неизвестных на мужчину на юге Москвы, сообщает "Р-Спорт". Речь идет о чемпионе мира по боевому самбо Расуле Мирзаеве, в которого стреляли из травматического пистолета. Полиция ведет поиски нападавших.

"По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в городе Москве проникли трое неустановленных лиц, где подвергли избиению 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении СК.