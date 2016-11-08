Сергей Елисеев: "Главной целью сборной России на чемпионате мира являются три общекомандные победы"

Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев заявил, что основной задачей сборной России на чемпионате мира по спортивному и боевому самбо в Болгарии будет победа в общекомандном зачете во всех трех видах программы. Турнир пройдет в Софии 11-13 ноября.

– Наша основная задача – три общекомандные победы, другую мы даже не рассматриваем, – цитирует "Р-Спорт" Елисеева. – Думаю, что в спортивном самбо мужчинам для этого необходимо выиграть 4 медали, женщинам – 5, а в боевом самбо завоевание 4-5 медалей будет хорошим результатом. Тем более что в составах команд в основном будут выступать не новички, а спортсмены, имеющие большой опыт выступления на крупных турнирах, в том числе неоднократные чемпионы мира и Европы.

Загадывать сложно, но у мужчин в спортивном самбо главными соперниками будут спортсмены из сборных Грузии и Белоруссии. А в соревновании женщин нельзя сбрасывать со счетов самбисток из Болгарии, которые будут бороться у себя дома, а также Украины, Белоруссии и Казахстана. В турнире по боевому самбо нашими основными конкурентами традиционно будут болгары, но и украинцы всегда выступают неплохо. Поэтому будет хорошая битва.

А если говорить о других странах, то полагаю, что французы не останутся без медалей: я жду от них серьезного прорыва, они для него уже созрели. Планируют завоевать медали представители Италии, США, Марокко, настроены на призовые места спортсмены из Испании, Венесуэлы и ряда других стран.