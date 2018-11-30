Самбо получило временное признание МОК

Самбо временно признано Международным олимпийским комитетом (МОК). Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета МОК в Токио.

- Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира - самбо как вид спорта получило временное признание Международного олимпийского комитета, - цитирует ТАСС президента FIAS Василия Шестакова.

Признание МОК позволит самбо в будущем войти в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК. Впервые о намерении войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.