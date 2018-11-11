Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира

Сборная России по самбо выиграла медальный зачет чемпионата мира в Бухаресте. В заключительный день команда выиграла пять медалей высшего достоинства.

В весе свыше 100 кг Артем Осипенко в финале победил грузина Беку Бердзенишвили. В решающей схватке в весе до 68 кг Марина Мохнаткина взяла верх над хорваткой Луцией Бабич.

В боевом самбо Родион Асканаков в весе до 52 кг победил в финале армянина Григора Мхитаряна. Магомед Магомедов в решающей схватке в весе до 90 кг победил француза Луи Лорена. Шейх-Мансур Хабибулаев (до 68 кг) победил в финале Нургельды Киялбекова из Казахстана.

Кроме того, серебро у Руслана Багдасаряна (до 62 кг), Анны Балашовой (свыше 80 кг) и Сергея Кирюхина (до 82 кг). Бронзу завоевала Татьяна Казенюк (до 56 кг).

Всего сборная России завоевала 15 золотых, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.