Россияне завоевали 5 золотых медалей в первый день чемпионата Европы

Сборная России завоевала пять золотых медалей в первый день чемпионата Европы по самбо. У женщин выиграла Елена Бондарева (до 48 кг), а Арина Пчелинцева (до 60 кг) и Ирина Алексеева (до 72 кг) завоевали серебро. В боевом самбо у мужчин выиграли Курбан Магамедов (до 57 кг), Ованес Абгарян (до 74 кг) и Михаил Мохнаткин (до 100 кг). В спортивном самбо победу одержал Михаил Полянсков (до 90 кг), а Алексей Клюкин (до 52 кг) и Рамед Гукев (до 68 кг) завоевали бронзовые медали.

Чемпионат Европы проходит в Минске и завершится 21 мая.