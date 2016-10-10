Рашид Нургалиев: "Самбо может быть достойно представлено на олимпийском помосте"

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета общества "Динамо" Рашид Нургалиев высказал мнение, что самбо в ближайшее время может войти в программу Олимпийских игр. В рамках форума "Россия – спортивная держава" во Владимирской области также проходит форум "Дни самбо".

"Самбо – наше национальное достояние, – приводит "Р-Спорт" слова Нургалиева. – Важно, чтобы мы бережно относились к этому виду спорта. Это вид спорта, который нас объединяет. Уверен, что, создав мощную и хорошую базу, инфраструктурные вещи, мы сможем сделать так, чтобы Россия в этом виде была достойно представлена на олимпийском помосте. Уверен, что это будет уже в ближайшее время, над этим надо работать".