Путин наградил победителей турнира по боевому самбо в Сочи

Президент России Владимир Путин принял участие в награждении победителей восьмого Международного турнира по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", который прошел в Сочи. Глава государства вручил награду Вячеславу Василевскому, который в весовой категории до 84 кг одержал победу над бразильцем Луисом Сержио Мело Джуниором. Всего сборная России выиграла 7 поединков из 10.



- Мы сегодня увидели здесь крутых парней, - приводит ТАСС слова Путина. - Они показали нам все, за что ценятся боевые искусства, - разнообразную технику, блестящие броски, но самое главное, они продемонстрировали мужество, дерзость. Спасибо им большое.