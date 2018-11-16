Президент Международной федерации самбо: "Мы выполнили все требования МОК"

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков рассказал о темпах развития вида спорта и отметил, что центр подготовки уже есть в Колумбии. По его словам, самбо может быть включено в программу Олимпийских игр к 2028 году.

– Всем быть довольным невозможно – что-то нам удается, что-то – пока не очень, – цитирует ТАСС Шестакова. – Но давайте посмотрим на результаты последнего чемпионата мира в Бухаресте – за его медали помимо признанных законодателей из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана боролись французы, израильтяне, греки, итальянцы, филиппинцы. Это о многом говорит.

Мы развиваем самбо во всем мире. К примеру, сейчас мы уже имеем центр подготовки в Колумбии, где будут работать спортсмены Америки и Панамерики, и это большой шаг вперед. Там будут работать специалисты из Колумбии и Венесуэлы, прошедшие подготовку в России. Уверен, скоро в Колумбии появится хорошая самбистская школа.

Не так давно я летал в Республику Корея, где была достигнута договоренность о том, что в одном из самых крупных спортивных университетов страны, Yong in University, будет открыта специализация "самбо". Точно такой же центр появится во Владивостоке на острове Русский. Также у нас сегодня есть хорошая база на Кипре, где будут готовиться европейские спортсмены.

Российские центры самбо уже давно существуют на базе в Кстово, в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Все это традиционно очень серьезные очаги развития самбо, подготовки тренерских кадров и спортсменов.

– Темп развития самбо держит неплохой, он вас устраивает?

– Можно было бы сказать: "можно было бы и побыстрее". Но давайте вспомним фильм "Мертвый сезон". Помните, как главный герой там говорит: если девять беременных женщин собрать вместе, ребенок через месяц все равно не родится. Все должно развиваться постепенно, следуя главной цели, и при этом беспрерывно.

— Чуть больше десяти лет назад мы обсуждали с вами олимпийские перспективы самбо. Тогда вы обозначили 2028 год как возможную дату попадания самбо в программу Олимпийских игр. Эта дата еще актуальна?

– Да, актуальна. Там, возможно, самбо удастся получить временное признание.

– На секунду, чтобы не сглазить, предположу, что самбо это удалось. Но согласитесь, что "временное" – понятие шаткое. Что дальше?

– Для тех видов спорта, которые не чувствуют себя уверенно, возможно, это слово и шаткое. Но это не про самбо – оно самодостаточно на сегодняшний день. Надо понимать, что временное признание станет важным шагом, который позволит самбо получить признание НОК тех стран, где развивается наш вид спорта. А значит, самбо получит в этих странах государственное финансирование – ни больше ни меньше.

Ведь некоторые страны приезжают на крупные международные старты за свой счет – люди живут перспективой, спортсмены профессионально растут, и большинство из них делают это с верой в олимпийскую перспективу. Это – их мечта.

– Что нужно делать, чтобы перерасти в олимпийскую семью из величины временной в постоянную?

– Дело в том, что мы уже все сделали как для временного, так и для постоянного признания. Мы выполнили все требования МОК.