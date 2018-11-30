Павел Колобков: "Самбо заслуживает быть олимпийским видом"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что самбо заслуживает права стать олимпийским видом спорта. Сегодня Международная федерация самбо (FIAS) получила временное признание Международного олимпийского комитета (МОК).

– Наш национальный вид единоборств заслуживает быть олимпийским. Большую и активную работу в этом направлении ведут FIAS и Всероссийская федерация самбо, – приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта. - Число поклонников нашего вида спорта растет из года в год во всем мире. Сегодня самбо развивается почти в 100 странах.

Я поздравляю все сплоченное сообщество самбистов с первым успехом на пути к включению вида спорта в программу Олимпийских игр. Это большая победа.