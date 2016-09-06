Минспорта: самбо имеет хорошие перспективы на включение в программу Олимпийских игр

Самбо имеет хорошие перспективы на включение в программу летних Олимпийских игр. Об этом сообщил заместитель министра спорта России Павел Колобков. По его словам, для выполнения данной цели создана специальная программа.

- Основная задача - продвижение самбо в олимпийскую программу, - цитирует ТАСС Колобкова. - Сейчас вид спорта развивается, есть более 80 национальных федераций. У Всероссийской федерации самбо есть программа для работы по включению вида спорта в олимпийскую семью. Я считаю, что у самбо хорошие перспективы в этом направлении, но для этого нужно провести большую работу.