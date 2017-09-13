Грузинский самбист дисквалифицирован на полгода за бросок бутылкой в судью

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков по окончании исполкома организации, который прошел в Москве, сообщил, что четырехкратный чемпион мира, самый титулованный самбист Грузии Вахтанг Чидрашвили дисквалифицирован на полгода за недопустимое поведение на чемпионате Европы 2017 года. На турнире, который прошел в мае нынешнего года в Минске, Чидрашвили во время схватки с белорусским спортсменом посчитал решение судьи неверным, после чего кинул бутылку в сторону ковра. Та перелетела через спортивную площадку и угодила в стол, за которым сидел главный судья испанец Карлос Гомес.

На чемпионате в Минске Чидрашвили стал вторым, проиграв в финале россиянину Владимиру Гладких.

– Чидрашвили дисквалифицирован на полгода, на мой взгляд это является минимальным наказанием в данной ситуации, – цитирует ТАСС Шестакова. – В дальнейшем такие выходки будут наказываться очень жестко, чтобы другим было неповадно делать что-либо подобное.