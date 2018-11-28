Голодец вручила госнаграды за вклад в развитие самбо

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец за большие заслуги в развитии и популяризации самбо вручила государственные награды президенту Международной федерации самбо (FIAS) Василию Шестакову, президенту Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергею Елисееву, представителям национальной федерации и тренерам сборной России по самбо.

Торжественная церемония состоялась в среду в Доме правительства Российской Федерации. Шестаков, Елисеев и первый вице-президент ВФС, директор центра образования и спорта "Самбо-70" Ренат Лайшев награждены орденами Александра Невского.

- Этот год для нас особенный, мы празднуем 80-летие создания этого вида спорта в нашей стране, - цитирует "РИА Новости" Голодец. - Самбо зародилось в Советском Союзе и за свой 80-летний период своего развития стало популярно в 120 странах мира. Но мы по-прежнему удерживаем лидирующие позиции в мире. И в этом году на чемпионате мира в Румынии российские спортсмены завоевали 24 медали из 27 и заняли первое командное место.

Самбо - один из важнейших видов спорта в нашей стране. И не только потому, что он у нас родился, а потому что он выражает дух, внутреннюю дисциплину, собранность, стремление к победе. Этот вид спорта очень созвучен русскому человеку. Поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы самбо в нашей стране развивалось на всех уровнях.