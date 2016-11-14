Дмитрий Трошкин: "Тяжелая работа при подготовке к ЧМ-2016 заслуженно увенчалась успехом"

Главный тренер мужской сборной России Дмитрий Трошкин остался доволен выступлением команды на чемпионате мира в Софии. Россияне в спортивном самбо завоевали 6 золотых, 2 серебряные и бронзовую медаль.

- Мне как тренеру приятно, что наша тяжелая работа при подготовке к этому чемпионату заслуженно увенчалась успехом, - цитирует ТАСС Трошкина. - Не всем титулованным спортсменам удалось взять золото - Беглеров прошел на пути к финалу "группу смерти", отдал все силы и в итоге уступил в решающем поединке мощному монгольскому самбисту. Аткунов, трудяга, выиграл Европейские игры, Универсиаду, но на чемпионате мира ему снова не повезло. Не сложился финал у Сергея Рябова, хотя, на мой взгляд, он был сильнее соперника.

Хлыбов стал пятикратным чемпионом мира, слов нет, ведь пропустил два года, залечивая серьезную травму. Клецков - двукратный, он достойно занял свою нишу, выиграв досрочно "на одной ноге", как у нас говорят. Михайлин прошел очень тяжелую схватку в полуфинале, все схватки "на зубах", в том числе и финал с опытным белорусом Андреем Казусенком, теперь он также двукратный чемпион мира. Осипенко, теперь уже пятикратный чемпион мира, донес до конца турнира капитанскую ношу, опытный самбист, шашкой не машет, не бахвалится, добиваясь результата.

Выше всяких похвал выступил наш новичок Олег Бабгоев, которому на турнире удалось победить во всех схватках досрочно, болевыми - не всем такое удается с первого раза. Десятилетие к чемпионскому титулу шел Сергей Кирюхин и все-таки добился своего, чем ближе для него становилась эта мечта, тем больше давила на него, и когда он попал в финал, я видел, как он выдохнул. Но только после финального свистка увидел на его лице легкую улыбку, такое стремление к победе достойно подражания.