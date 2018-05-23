Чемпионат Европы-2019 пройдет в Хихоне

Президент Европейской федерации самбо и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев сообщил, что чемпионат Европы-2019 пройдет с 16 по 20 мая в Хихоне. По его словам, место выбрано не случайно, так как 20 лет назад гоород принимал мировое первенство и предложил отличную инфраструктуру.

Местом проведения чемпионата мира-2019 выбран Сеул.

– Местом проведения чемпионата Европы выбран Хихон, и это не случайно – 20 лет назад там проходил чемпионат мира по самбо, – цитирует ТАСС Елисеева. – В Хихоне есть хорошая школа самбо, там берегут традиции нашего вида спорта. Подготовка к чемпионату идет полным ходом, на последнем чемпионате Европы в Афинах мы утвердили проект положения турнира.

Принимающую сторону поддержал Олимпийский комитет Испании. Оргкомитет турнира предложил отличную инфраструктуру. В частности, для проведения турнира выделен хороший зал, от которого в шаговой доступности находится гостиница для спортсменов и гостей турнира, все продумано и удобно.

Чемпионат Европы-2018 прошел в Афинах. Сборная России выиграла турнир в общекомандном медальном зачете. Мировое первенство 2018 года состоится в ноябре в Бухаресте.

Сборная России завоевала шесть золотых медалей за день и выиграла медальный зачет чемпионата Европы