Вячеслав Василевский: "Цель – стать чемпионом UFC"

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский в интервью "Известиям" подчеркнул, что его цель – стать чемпионом UFC. Лучшим бойцом ММА за всю историю Василевский считает соотечественника Федора Емельяненко.

— Выделите лучших бойцов ММА за всю историю этого вида спорта.

— Федор Емельяненко. Без сомнений. Лучший из лучших. Из иностранных бойцов я бы выделил Андерсона Силву и Кейна Веласкеса.

— Хабиб Нурмагомедов или Конор Макгрегор?

— Без сомнений, Хабиб. Если он навяжет свою привычную тактику, будет работать так, как он умеет это делать, то у ирландца не будет никаких шансов. Держать, бросать, душить. А вот на дистанции Хабибу будет тяжело. Но думаю, что если этот бой всё же состоится, то победа будет за Нурмагомедовым.

– Какую цель вы ставите перед собой на ближайшее будущее?

– Стать чемпионом UFC.