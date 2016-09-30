17:13 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Владимир Хрюнов: "Шарапова и UFC? Это просто вложение денег"

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Промоутер Владимир Хрюнов пояснил, какую выгоду Мария Шарапова может извлечь из приобретения доли в известном промоушене UFC.

– Думаю, что акции UFC нужно было приобретать до продажи. В настоящее время их роль весьма сомнительна. Это просто вложение денег во что-то стабильное.

– Выгодное ли приобретение с финансовой точки зрения?

– Сейчас – да. Наверное, какое-то время они будут расти. Но нужно вовремя поймать момент, чтобы от них избавиться.

– Покупка акций UFC может как-то положительно повлиять на имидж спортсменки, скажем, дать ей дополнительную рекламу бренду Maria Sharapova?

– Нет, конечно. Только вложение денег. (Любовь КОНЯЕВА)

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