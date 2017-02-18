Виталий Мутко: "Будем болеть за Емельяненко"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что россиянин Федор Емельяненко является большим спортсменом, который в возрасте 40 лет способен подготовить себя к большим поединкам. Поэтому, по его словам, в бою с Мэттом Митрионом россиянину нужно пожелать удачи. Поединок Емельяненко – Митрион состоится в ночь на воскресенье в Сан-Хосе.

- Федя мужественный и серьезный человек, он в таком возрасте вернулся и подготовил себя к боям. Будем переживать и болеть за него. Пожелаем ему удачи! Федя – большой спортсмен. В таком возрасте всегда сложно возвращаться и приводить себя в форму, но он это сделал, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.