19:13 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Виталий Мутко: "Будем болеть за Емельяненко"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что россиянин Федор Емельяненко является большим спортсменом, который в возрасте 40 лет способен подготовить себя к большим поединкам. Поэтому, по его словам, в бою с Мэттом Митрионом россиянину нужно пожелать удачи. Поединок Емельяненко – Митрион состоится в ночь на воскресенье в Сан-Хосе. 

- Федя мужественный и серьезный человек, он в таком возрасте вернулся и подготовил себя к боям. Будем переживать и болеть за него. Пожелаем ему удачи! Федя – большой спортсмен. В таком возрасте всегда сложно возвращаться и приводить себя в форму, но он это сделал, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170218/1116519988.html

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