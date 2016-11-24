20:08 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Виталий Минаков: "Веду переговоры с Bellator о расторжении контракта"

0
0
0

Российский тяжеловес Виталий Минаков, выступающий в смешанных единоборствах в американской промоутерской компании Bellator, рассказал, что стремится завершить действующий контракт для подписания нового контракта с UFC. Помимо расторжения соглашения существует вариант минимального количества боев до завершения контракта.

– Вокруг моей возможной карьеры в UFC ходит много информации, – сказал Минаков. – Но не всегда происходит то, что я хочу. Пока есть контракт с Bellator, я не могу перейти в UFC. Хотя знаю, что есть интерес ко мне. В данный момент ведем плотные переговоры с Bellator, чтобы я мог либо уйти, либо провести как можно меньше боев до завершения контракта. (Сергей ФИШ)

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ