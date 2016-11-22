Виталий Минаков: "Не хотел бы встретиться с Емельяненко на ринге"

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал переход Федора Емельяненко в его организацию. Он высказал слова уважения президенту союза MMA и добавил, что не хотел бы встретиться с ним на ринге.

– Федор Емельяненко – легенда ММА, – приводят "Известия" слова Минакова. – Для меня этот человек был примером, он был моим кумиром, и я пришел в бои без правил во многом благодаря ему. Тяжелый вес в Bellator сейчас укрепился – к нам пришли многие бойцы из UFC, конкуренция сильно выросла. Но, несмотря ни на что, я считаю Емельяненко фаворитом нашей весовой категории и уверен, что он здорово себя проявит.

Выйду ли я в ринг против Федора? Безусловно, мне бы этого не хотелось. Я считаю, что я, Федор и Сергей Харитонов должны идти вместе, а не против друг друга. Если контракт Емельяненко подразумевает борьбу за пояс, то теоретически турнирная сетка, конечно, может свести нас на ринге. Но, повторюсь, мне бы этого очень не хотелось.