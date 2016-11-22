04:52 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Виталий Минаков: "Не хотел бы встретиться с Емельяненко на ринге"

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Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков прокомментировал переход Федора Емельяненко в его организацию. Он высказал слова уважения президенту союза MMA и добавил, что не хотел бы встретиться с ним на ринге.

– Федор Емельяненко – легенда ММА, – приводят "Известия" слова Минакова. – Для меня этот человек был примером, он был моим кумиром, и я пришел в бои без правил во многом благодаря ему. Тяжелый вес в Bellator сейчас укрепился – к нам пришли многие бойцы из UFC, конкуренция сильно выросла. Но, несмотря ни на что, я считаю Емельяненко фаворитом нашей весовой категории и уверен, что он здорово себя проявит.

Выйду ли я в ринг против Федора? Безусловно, мне бы этого не хотелось. Я считаю, что я, Федор и Сергей Харитонов должны идти вместе, а не против друг друга. Если контракт Емельяненко подразумевает борьбу за пояс, то теоретически турнирная сетка, конечно, может свести нас на ринге. Но, повторюсь, мне бы этого очень не хотелось.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/646451

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