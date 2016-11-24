Виталий Минаков: "Не хочу драться с Федором Емельяненко"

Российский тяжеловес Виталий Минаков, выступающий в смешанных единоборствах в американской промоутерской компании Bellator заявил, что не хочет драться с Федором Емельяненко, который недавно подписал контракт с этой же организацией. Минаков подчеркнул, что хотел бы вместе с Емельяненко противостоять иностранным бойцам.

– Я узнал, что Федор Емельяненко подписал контракт на селекционный турнир в Bellator, – сказал Минаков. – То есть он будет претендовать на титул, а не проведет всего один-два боя. Но я бы не хотел с ним драться. Я бы хотел стоять с Федором в одном ряду против иностранных бойцов, а не выяснять, кто из нас сильнее. Но если все-таки нас судьба сведет, я готов. Это спорт. У нас прекрасные с ним отношения. Уверен, несмотря ни на что, они такими же и останутся. (Сергей ФИШ)