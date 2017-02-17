04:14 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Виталий Минаков: "Емельяненко непременно одержит победу в бою с Митрионом"

0
0
0
0

Чемпион Bellator Виталий Минаков подчеркнул в интервью "Известиям", что не сомневается в успехе Федора Емельяненко в предстоящем бое с американцем Мэттом Митрионом и будет за него болеть. Поединок состоится в Сан-Хосе 18 февраля.

– Я вырос на боях Емельяненко, – сказал Минаков. – Этот человек был и остается для меня легендой. На его боях воспитано не одно поколение бойцов. Человек более пяти лет оставался непобежденным в ММА, никто даже близко не мог подойти к нему по уровню. Свой крайний бой я провел на одном турнире с Федором. Я лично видел, насколько это сильный, мощный и неуступчивый боец. Bellator – одна из сильнейших мировых лиг по боям без правил, где собраны сильные и опасные соперники. Я думаю, что в бою с Митрионом Емельяненко покажет себя, свою универсальность, продемонстрирует яркий и красочный бой и непременно завоюет победу. Буду болеть и переживать за Федора. Желаю ему удачи.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/665071

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ