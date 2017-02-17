Виталий Минаков: "Емельяненко непременно одержит победу в бою с Митрионом"

Чемпион Bellator Виталий Минаков подчеркнул в интервью "Известиям", что не сомневается в успехе Федора Емельяненко в предстоящем бое с американцем Мэттом Митрионом и будет за него болеть. Поединок состоится в Сан-Хосе 18 февраля.

– Я вырос на боях Емельяненко, – сказал Минаков. – Этот человек был и остается для меня легендой. На его боях воспитано не одно поколение бойцов. Человек более пяти лет оставался непобежденным в ММА, никто даже близко не мог подойти к нему по уровню. Свой крайний бой я провел на одном турнире с Федором. Я лично видел, насколько это сильный, мощный и неуступчивый боец. Bellator – одна из сильнейших мировых лиг по боям без правил, где собраны сильные и опасные соперники. Я думаю, что в бою с Митрионом Емельяненко покажет себя, свою универсальность, продемонстрирует яркий и красочный бой и непременно завоюет победу. Буду болеть и переживать за Федора. Желаю ему удачи.