Виталий Минаков: "Bellator? Надеюсь, скоро сможем порадовать хорошими новостями"

Россиянин Виталий Минаков в преддверии и боя против американца Ди Джея Линдермана на турнире Fight Night Global 59 отметил, что хорошо изучил своего соперника. По его словам, он работает над тем, чтобы продолжить карьеру в Bellator.

– Я смотрел все его поединки. Он только недавно начал выступать в тяжелом весе – до этого он выходил на ринг в полутяжелой весовой категории, но там абсолютно другой стиль ведения боя, – цитируют "Известия" Минакова. – Линдерман очень неуступчивый парень. Не могу сказать, что он яркий боец и обладает какой-то запредельной техникой или сумасшедшими ударами. Это не так. Ди Джей – добротный трудяга. Я знаю точно, что на бой со мной он выйдет предельно мотивированным: Линдерман планирует нанести мне первое поражение в моей карьере. Что касается меня, то в этом бою я практически ничего не приобретаю, только рискую впервые проиграть. Победа над Линдерманом вряд ли серьезно поможет мне в плане рейтинга. Но надо выходить и сражаться.

– Как обстоят ваши дела с Bellator? Вы всё еще ведете переговоры с этим промоушеном?

– Это достаточно тяжелая тема. Во время обсуждения деталей контракта мы то продвигались вперед, то снова делали шаг назад. Я провел в Bellator пять поединков, успев завоевать пояс чемпиона организации и защитить его. Разумеется, я хотел пересмотреть условия соглашения – на тот момент у меня был контракт новичка и порой доходило до абсурда, когда мои соперники за поражение в поединке зарабатывали гораздо больше, чем я за победу. А я уже не в том возрасте – нужно зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Перед Новым годом между мной и руководителем промоушена Скоттом Кокером состоялся разговор, во время которого были согласованы обоюдовыгодные условия. Однако после этого пошли разговоры о моем уходе в UFC, что серьезно ухудшило наши взаимоотношения. Но на сегодня мы уже провели ряд продуктивных встреч, и я надеюсь, что скоро сможем порадовать фанатов ММА хорошими новостями.