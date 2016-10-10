Вадим Финкельштейн: "Минспорта работает над правилами проведения детских боев по ММА"

Глава Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн прокомментировал предложения трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римкой борьбе, депутата Госдумы Александра Карелина больше не считать MMA (смешанные единоборства) спортом и лишить госаккредитации соответствующие федерации по этим дисциплинам.

– Смешанными единоборствами занимаются в каждом уголке страны, мира, – отметил Финкельштейн. – Сейчас речь идет не о том, чтобы лишить Россию такого спорта, как смешанные единоборства, а о признании этого спорта олимпийским видом. Допустим, во всемирную федерацию, которую я возглавляю, входит более 60 стран, и Россия – один из лидеров. Популярность этого вида спорта растет. К нам все больше и больше приходит молодых ребят, которые предпочитают этот спорт той же самой борьбе. Как это можно остановить? Нужно просто прописать законодательно правила проведения детских боев. Насколько мне известно, Минспорта сейчас этим как раз и занимается.

Напомним, что именно по заявке Вадима Финкельштейна и Федора Емельяненко в 2012 году MMA было признано официальным видом спорта в России. (Сергей ФИШ)

Александр Карелин: "Смешанные единоборства нужно лишить госаккредитации"