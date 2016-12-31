В Москве из пневматического пистолета расстреляли Расула Мирзаева

В Москве на улице Восточной расстреляли известного российского бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, сообщает Life. По предварительной информации, неизвестные ждали Мирзаева около одного из жилых домов, где произвели несколько выстрелов в лицо из пневматического пистолета, а также избили битой.
На данный момент Мирзаев находится в одной из больниц, на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/954701/v_moskvie_rasstrieliali_izviestnogho_boitsa_rasula_mirzaieva
kokkk3
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