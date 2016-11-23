16:31 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

В Германии утверждают: Мусалаев был знаком со своим убийцей

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Подозреваемые в убийстве российского кикбоксера Мусы Мусалаева лично знали спортсмена, утверждает heute.at. В полиции пока отказались давать официальные комментарии. Мусалаев был застрелен в Ной-Ульме. Убийство произошло в пятницу, 18 ноября, около 18:00 по местному времени. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в российского спортсмена у подъезда его дома. Как сообщил шеф полиции Юрген Швайцер, нет никакой информации о том, что убитый имел связи с русской мафией. По горячим следам ничего другого пока выяснить не удалось.

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