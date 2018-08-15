В Челябинске задержан вице-президент Федерации кикбоксинга России за махинации

В Челябинске задержали первого вице-президента Федерации кикбоксинга России Фаригата Касымова по обвинению в денежных махинациях, сообщает ТАСС.

Его подозревают в присвоении более миллиона рублей бюджетных средств. В частности, речь идет о махинациях с средствами, выделенными на подготовку спортсменов Челябинской области в 2015–2017 годах. Сам чиновник отрицает свою причастность к преступлениям.

Следствие подало ходатайство в суд о взятии обвиняемого под стражу. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.