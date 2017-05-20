В Астане избили заместителя Федора Емельяненко

Радмир Габдуллин, заместитель президента союза ММА России Федора Емельяненко, госпитализирован с переломом челюсти. Как сообщает Life, на Габдуллина напали в столице Казахстана, где состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global. На турнире в Астане Габдуллин был в качестве главного судьи.

По информации издания, Габдуллина могли избить братья Гаджимурад и Гамзат Хирамагомедовы, которые остались недовольны судейским решением Габдуллина – в титульном бое Гаджимурада с казахским бойцом Георгием Кичигиным он вынес решение не в пользу россиянина.