21:29 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

USADA не наказало Диаса за употребление марихуаны

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Американское антидопинговое агентство (USADA) вынесло предупреждение бойцу UFC в полулегком весе Нейту Диасу за употребление марихуаны, сообщает пресс-служба организации. Другие меры к 31-летнему спортсмену применены не будут.

После проигранного боя Коннору Макгрегору Диас на пресс-конференции курил электронную сигарету. На вопрос о том, что это, спортсмен сообщил, что держит в руках каннабидиол. Диас объяснил употребление вещества "целительными свойствами" и сообщил, что употребляет марихуану до и после боев, а также тренировок. Спортсменам запрещено употреблять марихуану за 6 часов до боя и 6 часов после боя, а пресс-конференция Диаса состоялась именно в этот временной срок.

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