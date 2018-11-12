UFC отменил бой Махачев - Тринальдо

Поединок между российским бойцом Исламом Махачевым и бразильцем Франциско Тринальдо на турнире UFC 233 отменен. Об этом россиянин сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Турнир UFC 233 пройдет в Анахайме 27 января. Ранее президент UFC Дана Уайт отметил, что Махачев может быть исключен из организации за участие в потасовке после боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. В активе Махачева в UFC шесть боев и пять побед.

- Насчет этого боя я сам не понял, что произошло, в UFC сами назначали и сами отменили этот поединок, никаких официальных бумаг я не подписывал, - сообщил Махачев. - Планирую подраться где-то в феврале с соперником из топ-15, как и обещал Дана Уайт.