Убийца чемпиона мира по кикбоксингу приговорен к 9 годам тюрьмы

Якутский городской суд приговорил убийцу трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-секретарь горсуда Варвара Слепцова.

Тело Макарова было найдено в лесу 5 ноября 2017 года. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Обвинение было предъявлено жителю села Ой Хангаласского района Якутии Владиславу Степанову 1981 года рождения. Также был задержан мужчина 1966 года рождения, который, как полагает следствие, помогал спрятать тело убитого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Укрывательство преступления".

- Судом подсудимый Степанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, - цитирует "РИА Новости" Слепцову. - Подсудимый Острелин признан виновным в совершении преступления по ст.316 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Частично удовлетворены исковые требования потерпевшей на сумму два миллиона рублей.

Ранее Степанов признал вину частично, его родственник Сергей Острелин признал вину полностью. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По данным следствия, убийство произошло в бане на придомовом участке Макарова: Степанов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с бывшим спортсменом и несколько раз ударил его ножом. Затем Степанов попросил дядю помочь спрятать тело, убитого вывезли и закопали в снегу. У Макарова остались семеро детей.