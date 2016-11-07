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Убитый в Москве мужчина оказался двукратным чемпионом мира по кикбоксингу

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Мужчина, тело которого было обнаружено на юго-западе Москвы с огнестрельным ранением, оказался двукратным чемпионом по кикбоксингу. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подчеркнула, что подозреваемый в убийстве был задержан на борту самолета, летевшего в Баку. Им оказался знакомый погибшего - 31-летний уроженец Северного Кавказа.

- По предварительным данным, мужчины вместе подъехали на автомобиле к торговому центру, где в салоне машины у них возник конфликт на финансовой почве, - приводит пресс-служба Министерства внутренних дел РФ слова Волк. - В результате злоумышленник выстрелил, предположительно, из пистолета Макарова, который хранил при себе незаконно, в область грудной клетки своему оппоненту, а затем скрылся.

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