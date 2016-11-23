Убитый российский кикбоксер не выступал в турнирах Союза ММА России

Убитый в Германии неоднократный чемпион мира мира по кикбоксингу Муса Мусалаев никогда не принимал участия в соревнованиях в России, проводимых под патронажем Союза ММА России. Об этом сообщил вице-президент организации Радмир Габдуллин. Мусалаев, которому было 37 лет, был застрелен в Ной-Ульме. Убийцам удалось скрыться с места преступления. Мусалаев победил во всех 17 проведенных боях в кикбоксинге и в 15 поединках по правилам смешанных единоборств.

- Я незнаком с таким спортсменом, но я немного слышал о нем, - цитирует "Р-Спорт" Габдуллина. - Я с ним лично не встречался, и могу сказать, что Муса Мусалаев никогда не принимал участия в России в турнирах, которые проводились под эгидой нашей организации, Союза ММА России.