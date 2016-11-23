У убийцы российского кикбоксера мог быть сообщник

У убийцы российского кикбоксера Мусы Мусалаева мог быть сообщник, утверждает Augsburger Allgemeine. При этом мотивы убийства по-прежнему остаются неясными, оба преступника находятся в розыске.

Ранее стало известно, что в пятницу многократный чемпион мира по кикбоксингу Мусалаев был застрелен в Ной-Ульме. По предварительным данным, неизвестный произвел несколько выстрелов в российского спортсмена у подъезда его дома. Отмечается, что преступление может быть не связано со спортивным прошлым Мусалаева и могло быть совершено на почве ревности. Известно лишь, что убийца в маске скрылся на уже заведенном автомобиле "Мерседес". Как сообщил шеф полиции Юрген Швайцер, нет никакой информации о том, что убитый имел связи с русской мафией. По горячим следам ничего другого пока выяснить не удалось.