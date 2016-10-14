13:55 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Тренер Емельяненко попал в больницу

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Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО.Кто напал на дочь Федора Емельяненко?

 

Тренер президента Союза ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов попал в больницу. Два дня назад наставник отмечал, что вместе с Емельяненко, который является действующим спортсменом, тренируется в Старом Осколе. Какие именно проблемы со здоровьем обнаружились у Воронова, неизвестно.

- Я сейчас лежу в больнице. Проблемы со здоровьем. Поэтому я Федю пока не вижу, – цитирует Воронова телеканал "360".

Напомним, что на днях на 16-летнюю дочь Емельяненко было совершено нападение в Москве. Преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавший нанес девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

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Дополнительная информация

http://360tv.ru/news/trener-emelyanenko-popal-v-bolnicu-75871/

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