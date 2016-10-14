Тренер Емельяненко попал в больницу

Тренер президента Союза ММА Федора Емельяненко Владимир Воронов попал в больницу. Два дня назад наставник отмечал, что вместе с Емельяненко, который является действующим спортсменом, тренируется в Старом Осколе. Какие именно проблемы со здоровьем обнаружились у Воронова, неизвестно.

- Я сейчас лежу в больнице. Проблемы со здоровьем. Поэтому я Федю пока не вижу, – цитирует Воронова телеканал "360".

Напомним, что на днях на 16-летнюю дочь Емельяненко было совершено нападение в Москве. Преступление было совершено в конце прошлой недели. Нападавший нанес девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".