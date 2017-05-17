Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и его брат ранены из травматического пистолета

Трехкратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Зураб Фароян и его брат получили ранения из травматического пистолета в Ставрополье, сообщает ria.ru. По версии следствия, в нападении подозреваются промоутеры спортсмена, у которых возник конфликт со спортсменом.

"Для решения разногласий молодые люди договорились встретиться на одном из въездов в город Ессентуки. Вечером 11 мая 33-летний спортсмен и его 32-летний брат вышли из машины и направились для разговора к ожидавшим их молодым людям, которые в этот момент начали стрелять по ним из травматических пистолетов", - говорится в сообщении следственного управления СК по Ставропольскому краю. Пострадавшие были госпитализированы, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.