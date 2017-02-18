Трансляция боя Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом

В ночь с субботы на воскресенье в Сан-Хосе на ринг вновь выйдет Федор Емельяненко. В рамках вечера боев Bellator россиянин встретится с американцем Мэттом Митрионом. Это будет его первый бой в США за последние пять лет. Мероприятие начинается в 5 утра по московскому времени.

"СЭ" предлагает своим читателям следить за одним из главных событий февраля при помощи нашей трансляции. Уверяем, будет интересно. Когда дерется Емельяненко – это всегда невероятно захватывающе. К тому же букмекеры считают фаворитом звездно-полосатого бойца. И мы вам об этом подробно расскажем и покажем лучшие моменты боя.

Сразу после боя вас ждут комментарии соперников, тренеров, экспертов, а также профессиональный разбор схватки от бывших бойцов ММА.