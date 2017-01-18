Тони Фергюсон: "Нурмагомедов, ты хуже, чем навязчивая бывшая"

Американский боец Тони Фергюсон в преддверии боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым заявил, что готов к жесткой борьбе и сравнил будущего соперника с навязчивыми девушками. Поединок состоится 4 марта в Лос-Анджелесе в рамках UFC 209 за пояс временного чемпиона.

– Они вышли на мои стандарты, – цитирует MMA Junkie Фергюсона. – Предложение Хабиба я выбросил в окно. Настоящая ерунда. Мы утрясли финансовые условия. Я знаю, чего стою, знаю свои показатели, а этот парень и рядом не стоит с теми боями, что я подарил миру. Парень еще не боролся с калифорнийским гризли. Я буду бороться жестко. Не знаю, какие у них там, в Дагестане, медведи и сколько кусков мяса обвязали вокруг твоей шеи, чтобы медведь с тобой поиграл. Я с детства привык к лишениям и с радостью снесу под откос его пиар-поезд. Я совсем другой зверь. Он начнет испытывать страх. Жду с нетерпением, когда завалю его.

Он говорит мне заткнуться и тренироваться? Парень, слишком много слов. Ты постоянно смотришь на меня и отвечаешь в твиттере через 2 минуты. Ты хуже навязчивой бывшей девушки. Смотришь на меня, как ястреб и орел и правильно, потому что тебя будет трясти от того, что я с тобой сделаю.