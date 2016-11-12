Терехов переизбран на пост президента Союза тхэквондо России

Президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов сообщил, что был переизбран на новый срок. Терехов возглавил организацию в 2009 году.

– Карпов снялся, и я остался единственным кандидатом, – приводит "Р-Спорт" слова Терехова. – Меня избрали единогласно. Выборы прошли должным образом. Мы также избрали состав исполкома. Все готовы работать дальше. Настрой уже на следующую Олимпиаду 2020 года, на олимпийские и паралимпийские медали, настроение у всех рабочее.

Я доложил о выступлении сборной и на Олимпийских играх, и на других соревнованиях во всех возрастах. Мы отметили, что в самых разных возрастных категориях наши сборные сделали шаг вперед. На Олимпиаде в Рио была выиграна Алексеем Денисенко серебряная медаль – первая в истории сборной России среди мужчин. Это результат выше, чем был в Лондоне. Теперь будем биться дальше – все мечтают о том, чтобы на следующей Олимпиаде завоевать золото.